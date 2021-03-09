ВСУ обстреляли территорию ЛНР из тяжёлых миномётов 

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Четыре раза с начала суток украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщили 10 марта в пресс-службе управления Народной милиции республики.

Район села Калиново ВСУ обстреляли из миномётов калибра 120 мм и станкового гранатомёта. Калиново боевики атаковали два раза с начала суток 10 марта.

Район посёлка Молодёжное украинские боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомёта и станкового противотанкового гранатомёта.

Кроме того, ВСУ обстреляли из АГС и стрелкового оружия район села Троицкое на Попаснянском направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 марта ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР: обстрелу подвергся район Золотого-5.