Россия построит крупную базу возле Пальмиры 

База будет располагаться в 13 км от Пальмиры в районе Джебель Аль-Мазар. Общая площадь объекта составит 37 гектаров.

На базе будет вертолетная площадка и взлетно-посадочная полоса протяженностью 800 метров. Сообщается, что работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы уже ведутся.

Предположительно, на новом объекте будут базироваться российские беспилотники, в том числе и ударные БПЛА.

Как сообщал «Рамблер», Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в республике есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ , подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

В январе 2017 года стало известно о модернизации базы ВМФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту.