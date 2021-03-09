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Россия построит крупную базу возле Пальмиры 

Вероника Полынина 50 минут назад
Россия построит крупную базу возле Пальмиры
Фото: РИА Новости
Россия приступила к строительству крупной военной базы в Сирии недалеко от Пальмиры. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на источники.
База будет располагаться в 13 км от Пальмиры в районе Джебель Аль-Мазар. Общая площадь объекта составит 37 гектаров.
На базе будет вертолетная площадка и взлетно-посадочная полоса протяженностью 800 метров. Сообщается, что работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы уже ведутся.
Предположительно, на новом объекте будут базироваться российские беспилотники, в том числе и ударные БПЛА.
Как сообщал «Рамблер», Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в республике есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.
В январе 2017 года стало известно о модернизации базы ВМФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту.
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Армия , Министерство обороны
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