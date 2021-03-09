Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией 

Необходимости создания единой армии России и Белоруссии на сегодняшний момент нет. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости.
«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — пояснил дипломат в эфире телеканала РБК.
Мезенцев отметил, что сейчас уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Белоруссии демонстрирует открытость и готовность делиться информацией.
А примером успешного взаимодействия может служить проведение ежегодных военных учений, подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что обеспечение безопасности границ Союзного государства со странами НАТО является приоритетом для российского военного ведомства.