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Москва

Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией
Фото: ТАСС
Необходимости создания единой армии России и Белоруссии на сегодняшний момент нет. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости.

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — пояснил дипломат в эфире телеканала РБК.

Мезенцев отметил, что сейчас уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Белоруссии демонстрирует открытость и готовность делиться информацией.
А примером успешного взаимодействия может служить проведение ежегодных военных учений, подчеркнул он.
Россия и Белоруссия начнут совместно готовить военных
«Рамблер» писал, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что обеспечение безопасности границ Союзного государства со странами НАТО является приоритетом для российского военного ведомства.
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Армия , Дмитрий Мезенцев , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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