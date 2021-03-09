Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией 

«По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ», — пояснил дипломат в эфире телеканала РБК.