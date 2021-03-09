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Показан новый американский ядерный бронепоезд 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Показан новый американский ядерный бронепоезд
Фото: соцсети
В интернете опубликовали фотографии нового бронепоезда для перевозки ядерных материалов в интересах Военно-морских сил (ВМС) США.
Состав строит компания Vigor Industrial по контракту с Пентагоном. Заказчик должен получить первый вагон в конце 2021 года. Он будет использоваться для военно-морской программы поддержки ядерных реакторов (NNPP). В вагонах будут перевозить топливо для атомных авианосцев и подлодок.
Сейчас применяется старый состав, но срок его эксплуатации подходит к концу. Новые вагоны отличаются от старых цветом — они покрашены в синий, а не в белый.
На фото показан бронированный вагон VWXX-800, который предназначен для охраны стратегического груза. В средней его части есть возвышение с бойницами, которые позволяют вести круговой обстрел. Кроме того, в боковинах вагона установлены прожектора. Длина вагона составляет 33 метра, ширина — 3,5 метра, высота — 5 метров. Весит он около 60 тонн.
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Армия , Пентагон
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