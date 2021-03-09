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Москва

Переброска танков ВСУ в Донбасс попала на видео 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
Киев перебрасывает в Донбасс дополнительную партию украинской бронетехники. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель». По данным источника, на опубликованной записи запечатлена передислокация танков украинской армии на юго-восток страны.

«Переброска боевых танков и других бронемашин ВС Украины в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе», — гласит подпись к видео в паблике.

Ранее сообщалось, что зону Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе посетила группа военных советников из Британии. Они проинспектировали украинские войска на передовой.
Армия , Видео , Войска , Украина
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