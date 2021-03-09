Американский F-35 «уничтожит» российский «Циркон» 

«По сути, архитектура устроена таким образом, что мы создали компонент, который может получать данные, которые будут поступать от F-35, и предоставлять их в форме, которую система управления вооружением может использовать для поражения», — сказал специалист, отвечая на вопрос журналиста издания Тайлера Роговея о способности эсминцев или крейсеров поражать цели, не находящиеся в зоне видимости данных кораблей.