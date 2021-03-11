Эсминцы США способны «убить» российские «Ониксы»

Эсминцы типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США , базирующиеся в Испании , располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способные «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», пишет The Drive.

Американское издание называет данные противокорабельные ракеты одними из самых мощных и многочисленных в России . Согласно The Drive, Россия, в частности, располагает модернизированными П-800 «Оникс» не только в Средиземном море (Сирия), но и в Черном (Крым).

Издание пишет, что оснащенные подобным оружием и его аналогами надводные и подводные корабли, самолеты и береговые ракетные комплексы способны превратить Черное море в зону сплошного поражения противокорабельных ракет, «потенциально сокрушающую даже защиту самых передовых боевых кораблей».