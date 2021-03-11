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В США назвали «убийцу» российских «Ониксов» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Эсминцы США способны «убить» российские «Ониксы»
Фото: globallookpress.com
Эсминцы типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США, базирующиеся в Испании, располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способные «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», пишет The Drive.
Американское издание называет данные противокорабельные ракеты одними из самых мощных и многочисленных в России. Согласно The Drive, Россия, в частности, располагает модернизированными П-800 «Оникс» не только в Средиземном море (Сирия), но и в Черном (Крым).
Издание пишет, что оснащенные подобным оружием и его аналогами надводные и подводные корабли, самолеты и береговые ракетные комплексы способны превратить Черное море в зону сплошного поражения противокорабельных ракет, «потенциально сокрушающую даже защиту самых передовых боевых кораблей».
В марте 2018 года The Drive написало, что ВМС США на эсминце Carney, который тогда же покинул Черное море, тестировали новую систему РЭБ AN/SLQ-32 (V) 6, модернизированную в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block 2. Издание отметило, что использование обновленных AN/SLQ-32 (V) 6 позволило американским военным испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.
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Армия , Оружие , Санкции , Испания , Республика Крым , Сирия , США
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