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В Приморье прошли учения Тихоокеанского флота

RT на русскомиещё 3
1 час назад
В Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота.
В Приморье прошли учения Тихоокеанского флота
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на отдел информационного обеспечения Приморского региона.
Учебные манёвры в Японском море и Авачинском заливе провели шесть кораблей.
В акватории залива Петра Великого манёвры провели корвет «Громкий» и два ракетных катера Приморского соединения разнородных сил.
В ходе тренировок были выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, обезврежены «морские плавающие мины». Также экипажи на практике совершенствовали организацию нанесения удара крылатых ракет комплекса «Москит».
Корвет «Громкий» провёл тренировку по приёму на базирование палубного вертолёта Ка-27.
На Камчатке стрельбы провели экипажи малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Советская Гавань», а также малого ракетного корабля «Разлив». Учения прошли совместно с морскими буксирами и противолодочными самолётами Ил-38 морской авиации ТОФ.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.
Армия,Черное море,Война в Сирии ,Приморский Край,
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