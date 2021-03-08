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Москва

Reuters: МАГАТЭ сообщило о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе 

ТАСС 20 минут назад
Иран начал обогащать уран
Фото: EPA
Иран начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR2m на подземном заводе в Натанзе. Об этом со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в понедельник агентство Reuters.
Как отмечается в докладе, в то же время продолжается работа по установке последующих каскадов усовершенствованных центрифуг.
2 февраля Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг высокой мощности класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность центрифуг IR1.
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Армия , МАГАТЭ , Reuters , Иран
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