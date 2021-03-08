Иран начал обогащать уран

Как отмечается в докладе, в то же время продолжается работа по установке последующих каскадов усовершенствованных центрифуг.

2 февраля Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг высокой мощности класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность центрифуг IR1.