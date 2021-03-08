Авианосец США вошёл в Средиземное море

Все новости на карте

Авианосная ударная группа военно-морских сил США , миновав Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря. Её возглавляет атомный авианосец Dwight Eisenhower.

В состав водного каравана также входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, судно снабжения Arctic, передаёт «Интерфакс».

Сейчас корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.

На прошлой неделе эта авианосная группа проводила совместные учения с военными судами Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов.

Ранее предполагалось, что корабли проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла группа судов во главе с атомным авианосцем Nimitz. Но в конце февраля глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.

По некоторым данным, авианосец будет какое-то время оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран НАТО

Днём ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что в Средиземное море вошла субмарина Черноморского флота «Ростов-на-Дону», вооружённая крылатыми ракетами «Калибр».