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Авианосец ВМС США Dwight Eisenhower вошёл в Средиземное море 

News.ru 12 минут назад
Авианосец США вошёл в Средиземное море
Фото: Wikipedia
Авианосная ударная группа военно-морских сил США, миновав Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря. Её возглавляет атомный авианосец Dwight Eisenhower.
В состав водного каравана также входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, судно снабжения Arctic, передаёт «Интерфакс».
Сейчас корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.
На прошлой неделе эта авианосная группа проводила совместные учения с военными судами Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов.
Ранее предполагалось, что корабли проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла группа судов во главе с атомным авианосцем Nimitz. Но в конце февраля глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.
По некоторым данным, авианосец будет какое-то время оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран НАТО.
Днём ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что в Средиземное море вошла субмарина Черноморского флота «Ростов-на-Дону», вооружённая крылатыми ракетами «Калибр».
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Армия , Ллойд Остин , Министерство обороны , НАТО , Интерфакс
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