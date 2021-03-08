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В Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400 

Газета.Ru 15 минут назад
В Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400
Фото: Turkish Defence Ministry via AP
Попытки США давить на Турцию в вопросе применения российских зенитных ракетных систем С-400 могут привести к обратным последствиям, предупредил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в ходе интервью Bloomberg.

«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и требует: «либо по-нашему, либо никак», такое отношение подталкивает нас в других направлениях», — заявил Калын.

Представитель Эрдогана призвал американских партнеров понимать интересы национальной безопасности Турции.
Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.
В феврале 2020 года новый госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400.
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Армия , Энтони Блинкен , Реджеп Эрдоган , Ибрагим Калын , НАТО , Bloomberg
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