«Российский след» нашла Украина в гей-подразделениях ВСУ 

Украинский Генштаб заявил, что в публикациях в соцсетях о наборе «ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц» в одну из мотопехотных частей ВСУ найден «российский след».

Как рассказал представитель ведомства Богдан Сеник украинскому «24 каналу», такие подразделения не создаются, и Генштаб к этому сообщению не имеет никакого отношения.

Более того, по его словам, у сайта, на который вело сообщение, был российский IP-адрес.

Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии, — сказал Сеник.

Он добавил, что в Киеве, несмотря на поверхностное знакомство с этим порталом, сразу поняли, «с кем имеют дело». В ситуации должна разобраться Служба безопасности Украины , уверен Сеник.