ВСУ обстреляли окраины Донецка 

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Украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня утром в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждены шесть жилых домов и ЛЭП в населенном пункте Старомихайловка (поселок на окраине Донецка — прим. ВЗГЛЯД)», — цитирует сообщение представителя республики РИА «Новости».

Он пояснил, что, по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, энергоснабжение поселка проводится в полном объеме.