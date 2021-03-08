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Москва

Южная Корея увеличит расходы на содержание войск США в рамках достигнутой договоренности 

ТАСС и ещё 2 13 минут назад
Южная Корея увеличит расходы на содержание военных США
Фото: globallookpress.com
Представители США и Южной Кореи достигли принципиальной договоренности на переговорах о распределении расходов на совместную оборону, Сеул увеличивает объем средств на содержание американских войск. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы рады, что переговорщики из США и Республики Корея достигли договоренности по предложенному тексту соглашения о специальных мерах, которое укрепит наш альянс и нашу совместную оборону. Альянсы Америки — важнейший источник нашей силы. Это событие отражает приверженность [вашингтонской] администрации [президента Джо] Байдена — [вице-президента Камалы] Харрис оживлению и модернизации наших демократических альянсов во всем мире для обеспечения нашей совместной безопасности и процветания", — отметил дипломат.

В Госдепартаменте подчеркнули, что речь идет о "достижении принципиальной договоренности".
По его словам, "предлагаемое соглашение содержит согласованное серьезное увеличение" средств, выделяемых Сеулом на содержание американских войск. Дипломат не указал, о какой именно сумме идет речь.

"Соединенные Штаты и Республика Корея в настоящее время предпринимают последние шаги, необходимые для заключения, подписания и вступления в силу итогового соглашения, которое укрепит наш альянс и нашу совместную оборону", — заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

С 2018 года Вашингтон требовал от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного контингента США. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2% — до $915 млн В ноябре того же года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз — до $4,7 млрд
Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны пришли к предварительному согласию об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за отрицательного отношения занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа.
Американские войска находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.
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Армия , Войска , Дональд Трамп , Госдеп США , Южная Корея , Сеул , США
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