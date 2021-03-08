Террористы готовят провокацию в Сирии

Боевики готовятся инсценировать химическую атаку в сирийском Идлибе для обвинения в ней правительственных сил. Об этом на заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов

По его словам, в центр поступила информация о том, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана в Идлибской зоне деэскалации.

«Террористы планируют провести… инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Карпов на брифинге.

Ранее сообщалось, что на подконтрольных Турции сирийских территориях боевики ранили четырех мирных жителей, а также обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.