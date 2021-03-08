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Боевики готовят провокацию для обвинения сирийских властей в химатаке 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Террористы готовят провокацию в Сирии
Фото: globallookpress.com
Боевики готовятся инсценировать химическую атаку в сирийском Идлибе для обвинения в ней правительственных сил. Об этом на заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, в центр поступила информация о том, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана в Идлибской зоне деэскалации.

«Террористы планируют провести… инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Карпов на брифинге.

Ранее сообщалось, что на подконтрольных Турции сирийских территориях боевики ранили четырех мирных жителей, а также обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию.
*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Комментарии
Армия , Война в Сирии , Александр Карпов , Идлиб , Саудовская Аравия , Сирия , Турция
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