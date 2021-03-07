США окружат Китай высокоточными ракетами 

США намерены окружить Китай высокоточными ракетами. Вашингтон планирует создать ракетную сеть вдоль «первой цепочки островов» в Тихом океане. Об этом пишет журнал Nikkei Asia (перевод Иносми ).

Обширная военная программа обойдется американским налогоплательщикам в 27,4 миллиарда.

Она является частью «Тихоокеанской инициативы сдерживания», которую Индо-Тихоокеанское военное командование США направило в Конгресс для рассмотрения.

Американцы хотят развернуть высокоточные ракетные установки вдоль первой цепочки островов — она состоит из Тайваня, Окинавы и Филиппин. Именно эту цепочку Пекин рассматривает как первую линию своей обороны.

Также Вашингтон желает разместить ракеты в Японии, Южной Корее и создать систему ПРО вблизи КНР. Вооруженные силы разместят так, чтобы «вести боевые действия в течение длительных периодов времени».

Адмирал Филип Дэвидсон, глава Индо-Тихоокеанского военного командования США, заявил, что Китай может попытаться изменить статус-кво в регионе, например, по проблеме Тайваня. Цель Вашингтона — противостоять этому и не допустить военного превосходства Пекина в регионе.

За размещение ракет выступает и союзник США — Япония.

«Сеть ракет, противостоящих Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, «была бы плюсом для Японии», — сказал высокопоставленный японский правительственный чиновник.

Решение Японии разместить у себя американские ракеты наверняка сильно разозлит Китай, Кроме того, Токио, вероятно, столкнется с протестами оппозиции. Могут возникнуть проблемы и с бюджетом. Японцам придется платить за техническое обслуживание ракет и другие расходы.

Вслед за предложениями военных США последуют обсуждения с американскими законодателями и странами, которые будут участвовать в их реализации. В прошлом Китай возражал против попыток США разместить «противоракетные щиты» в странах-союзниках, особенно в Южной Корее.

В Индо-Тихоокеанском регионе сейчас размещено около 132000 американских военнослужащих.