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Эстонские школьники готовятся к войне с Россией 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
Эстонских школьников подготовили к войне с Россией
Фото: Reuters
Всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Так, по его данным, доля юных граждан с такой точкой зрения по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54 до 63%. Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране. Её население и власти полагают, что Россия является агрессором и может угрожать безопасности государства.
При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперёд, — заявил Лаанет.
Он также добавил, что в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма. Он подчеркнул, что 77% населения считают, что в случае нападения страна должна оказать сопротивление, передаётRT. При этом же больше половины населения готовы самостоятельно взяться за оружие при угрозе.
В Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Стоит заметить, что не только в Эстонии, но и даже в некогда входящей в состав союзного государства Украине также высказывают намерение "померяться силами" с РФ. Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России.
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Армия , В мире , Ростислав Ищенко , Таллин , Эстония
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