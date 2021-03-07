Эстонских школьников подготовили к войне с Россией

Всё больше эстонских школьников высказывают желание пройти военную подготовку, чтобы потом участвовать в возможной войне с Россией . Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Так, по его данным, доля юных граждан с такой точкой зрения по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54 до 63%. Специалисты связывают такое положение дел с растущими русофобскими настроениями в стране. Её население и власти полагают, что Россия является агрессором и может угрожать безопасности государства.

При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперёд, — заявил Лаанет.

Он также добавил, что в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма. Он подчеркнул, что 77% населения считают, что в случае нападения страна должна оказать сопротивление, передаётRT. При этом же больше половины населения готовы самостоятельно взяться за оружие при угрозе.