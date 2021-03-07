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Польский генерал представил сценарий войны России и НАТО за Калининград 

News.ru и ещё 1 55 минут назад
Польский генерал описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
Фото: arms-expo.ru
Один из вероятных сценариев в случае болевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО представил в статье для издания Defence 24 бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По словам автора материала, данный регион является ключевым в политической и военной стратегии РФ и представляет собой «ворота» в Балтийское море и на Польскую низменность, то есть в места, через которые проходит дорога в Центральную и Западную Европу.
Генерал отмечает, что в регионе расположены основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае войны, по словам Скшипчака, эти силы должны обеспечить перевес в регионе на море и в воздухе. Однако в свете появления в Прибалтике войск НАТО силы КОР могут использоваться с другой целью.

Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей, — пишет военный.

При этом генерал считает неразумной идею об укреплении стран Балтии в случае войны и переброски туда серьёзных сил НАТО по причине подавляющего перевеса противника по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе.
Скшипчак утверждает, что русской 6-й армии при взаимодействии с Балтийским флотом будет достаточно четырёх дней для захвата Прибалтики.
После этого основные действия будут перемещены в южную часть Балтийского моря в направлении побережья Польши.
Ранее NEWS.ru писал, что читатели польского издания Defence 24 посетовали на укрепление отношений между Белоруссией и Россией, что стало результатом ослабления влияния НАТО в регионе.
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Армия , Войска , НАТО , Калининград , Калининградская Область , Польша
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