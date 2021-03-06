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Глава ДНР предупредил о скором начале Киевом военных действий в Донбассе 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Глава ДНР предупредил о скором начале Киевом военных действий в Донбассе
Фото: РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе. К границе со стороны Украины стягивают тяжелую технику. Готовятся отряды диверсантов, на помощь украинским вооруженным формированиям массово едут иностранные военные советники, инструкторы. Об этом Пушилин сказал в эфире ютуб-канала «Соловьев Live».

«Мы думали, что хватит решимости не допустить новой эскалации. Но сейчас все покатилось. «Грады» уже прилетают. С 18-го года мы это не фиксировали. Эшелоны техники двигаются к линии соприкосновения. Чем это все закончится? Если техника стягивается и оружие заряжено, то оно будет стрелять…» — заявил глава республики.

По его словам, в этом году в ДНР и ЛНР «прилетело катастрофическое по масштабам количество снарядов, есть раненые среди мирных жителей и бойцов армии.
Эксперт раскрыл два варианта нападения Киева на Донбасс
У украинской стороны сейчас имеется установка „блокировать во всех подгруппах любые договоренности“. Киев также блокирует прохождение через линию соприкосновения гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста.

»Это очередной признак, что они готовятся к войне», — отметил Пушилин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт раскрыл два варианта нападения Киева на Донбасс. https://news.rambler.ru/army/45953228/
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Армия , Денис Пушилин , Международный комитет Красного Креста
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