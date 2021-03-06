Глава ДНР предупредил о скором начале Киевом военных действий в Донбассе 

«Мы думали, что хватит решимости не допустить новой эскалации. Но сейчас все покатилось. «Грады» уже прилетают. С 18-го года мы это не фиксировали. Эшелоны техники двигаются к линии соприкосновения. Чем это все закончится? Если техника стягивается и оружие заряжено, то оно будет стрелять…» — заявил глава республики.