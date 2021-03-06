Эксперт раскрыл два варианта нападения Киева на Донбасс 

«Первый — это карабахский сценарий. За время позиционной войны, этот фон, когда постоянные обстрелы… он немножко притупляется… Некий «туман», который они создали, как раз опасен тем, что может состояться такой же быстрый прорыв, какой был в Нагорном Карабахе», — предупредил эксперт.
«Они на равнине… Развить успех до границы, все сминая, взять в кольцо. И в это же время высадится натовский десант под видом миротворцев. Или сделают провокацию на линии соприкосновения. Погибнут иностранные граждане, может быть миссия ОБСЕ… её накроет случайным огнем и это будет повод для того чтоб туда ввели легально войска НАТО. Что мы будем тогда делать?» — задался вопросом Леонков.
«Нужно смотреть, что скажет народ России. А народ говорит: спасите Донбасс. Поэтому надо не ждать, когда все это произойдет.. Если красную черту перешли — то пора действовать», — подытожил Леонков.