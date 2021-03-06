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Москва

Эксперт раскрыл два варианта нападения Киева на Донбасс 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт раскрыл два варианта нападения Киева на Донбасс
Фото: ТАСС
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о двух вариантах возможного нападения Киева на республики Донбасса. В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Леонков сказал, что готовится либо карабахский сценарий, либо провокации с нападениями на представителей Запада и последующим введением войск НАТО.

«Первый — это карабахский сценарий. За время позиционной войны, этот фон, когда постоянные обстрелы… он немножко притупляется… Некий «туман», который они создали, как раз опасен тем, что может состояться такой же быстрый прорыв, какой был в Нагорном Карабахе», — предупредил эксперт.

По его словам, в Донбассе совершенно другой рельеф, нет высот, как в Карабахе. Поэтому события могут принять развиваться стремительно.

«Они на равнине… Развить успех до границы, все сминая, взять в кольцо. И в это же время высадится натовский десант под видом миротворцев. Или сделают провокацию на линии соприкосновения. Погибнут иностранные граждане, может быть миссия ОБСЕ… её накроет случайным огнем и это будет повод для того чтоб туда ввели легально войска НАТО. Что мы будем тогда делать?» — задался вопросом Леонков.

По его мнению, в Киеве может появиться база НАТО и первая бронетанковая дивизия США.
Эксперт добавил, что России «не надо рассматривать, что ей скажет Польша, Венгрия или еще кто-то».

«Нужно смотреть, что скажет народ России. А народ говорит: спасите Донбасс. Поэтому надо не ждать, когда все это произойдет.. Если красную черту перешли — то пора действовать», — подытожил Леонков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России.
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Армия , Алексей Леонков , Владимир Соловьев , ОБСЕ , НАТО
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