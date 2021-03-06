Рогозин оценил создание новой версии ракеты «Ангара» 

"Что касается "Ангары-А3", ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится Союз-5 грузоподъемностью 17 тонн", — отметил Рогозин.

Ранее с предложением создать новую версию "Ангары" выступил гендиректор компании "Космокурс" Павел Пушкин. Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года. Рогозин ранее сообщил, что первые пилотируемые полеты в рамках реализации российской лунной программы будут осуществляться на ракетах-носителях семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей".

По его мнению, ракета сверхтяжелого класса "Енисей" должна создаваться с использованием современных технологий, а ее разработка на основе существующих решений была бы преждевременной, несмотря на их сохраняющуюся конкурентоспособность.