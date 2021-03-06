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Грузия подняла в воздух первый восстановленный Су-25 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия подняла в воздух первый восстановленный Су-25
Фото: РИА Новости
Первый восстановленный и модернизированный собственными силами самолет Су-25 в субботу был успешно поднят в воздух, сообщило Минобороны Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Теперь он будет использоваться как в боевых, так и в учебных целях, отмечается в сообщении.
Предприятия «Тбилавиастроитель» и «Дельта» продолжат поэтапно восстанавливать боевую авиацию Грузии.
Первый полет посетили министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, представители исполнительной и законодательной властей.
Программа восстановления и модернизации Су-25 была анонсирована в прошлом году прежним министром обороны, а ныне премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Параллельно проводится переподготовка летного состава и технического персонала.
Ранее Джуаншер Бурчуладзе обещал ежемесячно поднимать в воздух восстановленные Су-25. Кроме того, в ближайшие два года парк боевой авиации Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций.
Напомним, в интервью газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что «производство Грузией самолета Су-25 в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно». «Когда речь идет о высокотехнологичном производстве, как правило, вынос производства на чужие территории не практикуется. Исходя из этого мы понимаем, что Грузия не имела и не имеет собственных компетенций по разработке летательных аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих. Поэтому говорить о создании авиапродукции в данном случае затруднительно», — рассказал Пантелеев.
Эксперт напомнил, что в свое время Тбилисский авиазавод выступал в качестве площадки для финальной сборки авиатехники, получая комплектующие с предприятий, расположенных в других республиках бывшего СССР.
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Армия , Олег Пантелеев , Ираклий Гарибашвили , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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