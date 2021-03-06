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США перебросили на Аляску дополнительные истребители F-35 из-за России 

Газета.Ru 39 минут назад
США перебросили на Аляску дополнительные F-35
Фото: Ben Margot/AP
Соединенные Штаты перебросили еще три истребителя пятого поколения F-35 на Аляску. Развертывание эскадрилий истребителей F-35 в Пентагоне объясняют усилением российского влияния в Арктике, пишет издание «Военное дело» со ссылкой на пресс-службу ВВС.
По словам представителя базы Кейли Дюбуа, в настоящее время количество новейших истребителей F-35 в Эйельсон достигло 23 единиц. При этом разместить на месте предлагается 54 истребителя F-35, которые дополучат до конца текущего года. В результате в базирующихся на авиабазе Эйельсон 336-й и 335-й эскадрильях окажется по 27 истребителей.
Отмечается, что авиабаза Эйельсон находится на расстоянии 1,2 тыс. км от границы России на Дальнем Востоке.

«Развертывание на Аляске F-35 в командовании ВВС объясняют усилением позиций России в Арктическом регионе и защитой от «русских бомбардировщиков»», — передает издание.

До этого СМИ назвали «поле битвы» в возможной войне России и США. В качестве региона, где вспыхнет война, обычно называются Крым, Калининград, Курильские острова. Теперь в этот список попала Норвегия.
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Комментарии 1
Армия , Пентагон , Аляска , США
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