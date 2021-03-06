90 млн человек погибнет в первые часы войны США с Россией

В первые часы военного конфликта между Россией США может погибнуть более 90 миллионов человек. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

Как пишет издание, команда исследователей из Принстонского университета разработала симуляцию, которая показала правдоподобную эскалацию войны между США и Россией. «По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — говорится в материале.

Как отмечают исследователи, симуляция была воссоздана с учетом реалистичных позиций ядерных сил двух стран, целей и оценок смертности. По их мнению, этот проект направлен на то, чтобы показать потенциальные катастрофические последствия в случае ядерной войны между Россией и США.