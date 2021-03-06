90 млн человек погибнет в первые часы войны США с Россией

В первые часы военного конфликта между Россией и США может погибнуть более 90 миллионов человек. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.
Как пишет издание, команда исследователей из Принстонского университета разработала симуляцию, которая показала правдоподобную эскалацию войны между США и Россией. «По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — говорится в материале.
Как отмечают исследователи, симуляция была воссоздана с учетом реалистичных позиций ядерных сил двух стран, целей и оценок смертности. По их мнению, этот проект направлен на то, чтобы показать потенциальные катастрофические последствия в случае ядерной войны между Россией и США.
Ранее начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин признал, что ядерный арсенал Вашингтона отстает от российского по модернизации. Тем временем глава стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией, передает «Пятый канал».