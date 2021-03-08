США пригрозили ответным ударом по атаковавшим базу в Ираке

Министр отметил, что США уже получили некоторую информацию о том, кто именно стоит за атакой на военно-воздушную базу Айн-эль-Асад в Ираке, которая произошла 3 марта. В настоящее время эти данные проверяются.

В результате удара были ранены пятеро американцев и погиб один человек — сотрудник иностранного подрядчика, работающего на США по контракту.

«При необходимости мы нанесем ответный удар. Но сделаем это в том месте и в то время, которое сами выберем», — сказал Остин.