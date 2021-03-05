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NI оценил мощность пушки российских Су-57 

News.ru 27 минут назад
NI оценил мощность пушки Су-57
Фото: РИА Новости
Мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57 оценили в США. По мнению экспертов, она прошла удачную модернизацию.
Поводом для анализа стало видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57. Журналисты издания The National Interest высоко оценили стрельбу по мишени. Прежняя модель орудия, по их мнению, не подходила для такого современного самолёта.
Тяжёлая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощью, но за счёт потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума. Это может быть особенно проблематично для такого незаметного истребителя, как Су-57, — заявили аналитики издания.
Истребитель Су-57 назвали самолётом будущего в CША
По их мнению, была проделана огромная работа по модернизации орудия по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов. Это было невозможно без наработок советских инженеров. Они смогли частично уменьшить отдачу при выстреле на старой модели.
Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них.
Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение самолётов являются определяющими требованиями к эргономике кабины. Всё это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.
Продемонстрированный конструкторами инновационный подход позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот сможет самостоятельно справляться с поставленной перед ним задачей. Не обошли вниманием обозреватели и разработку российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта.
Как писал NEWS.ru, американские журналисты ранее сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 издаёт «ужасающий крик», когда приближается.
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