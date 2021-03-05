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Москва

Россия и Белоруссия начнут совместно готовить военных 

Lenta.ru и ещё 1 16 минут назад
Россия и Белоруссия начнут совместно готовить военных
Фото: РИА Новости
Москва и Минск договорились создать три учебно-боевых центра для совместной подготовки своих военнослужащих. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты на встрече министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Центры планируют разместить в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях. Сроки начала работ по их возведению пока не известны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел выстроить единую оборонную политику между Москвой и Минском. При этом он считает, что белорусский суверенитет останется незыблемым.

«Все будет красиво и достойно», — полагает глава государства.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.
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Армия , Сергей Шойгу , Виктор Хренин , Александр Лукашенко , Минск , Москва
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