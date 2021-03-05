Индия испугалась взлома Китаем российских С-400

ВВС НОАК будут очень хорошо разбираться в ЗРК С-400 и смогут серьёзно натренироваться против него, поэтому, возможно, он не будет долгосрочным надёжным сдерживающим фактором для Индии против Народно-освободительной армии Китая, — рассказал научный сотрудник института объединённых служб в Лондоне Джастин Бронк.

Ранее сообщалось, что Индия в ближайшее время получит новые российские ЗРК С-400. У Китая они уже на вооружении. При этом обе страны не в лучших отношениях и подозревают, что оппонент попытается «взломать» данные системы, пишет интернет-издание Avia.pro