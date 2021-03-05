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Москва

Китай может попытаться «взломать» российские С-400, которые купила Индия 

News.ru 1 час назад
Индия испугалась взлома Китаем российских С-400
Фото: ТАСС
«Взломать» программное обеспечение российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые в будущем поступят в армию Индии, может попробовать КНР.
Ранее сообщалось, что Индия в ближайшее время получит новые российские ЗРК С-400. У Китая они уже на вооружении. При этом обе страны не в лучших отношениях и подозревают, что оппонент попытается «взломать» данные системы, пишет интернет-издание Avia.pro

ВВС НОАК будут очень хорошо разбираться в ЗРК С-400 и смогут серьёзно натренироваться против него, поэтому, возможно, он не будет долгосрочным надёжным сдерживающим фактором для Индии против Народно-освободительной армии Китая, — рассказал научный сотрудник института объединённых служб в Лондоне Джастин Бронк.

США случайно раскрыли параметры B-21
Москва и Нью-Дели в 2018 году подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Поставки должны завершиться к апрелю 2023 года. В январе в Россию прибыли индийские специалисты для прохождения обучения по работе на С-400.
Индия и Китай оспаривают территориальную принадлежность региона Аксайчин на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Как писал NEWS.ru, представитель ВВС США Уилл Ропер раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Комментарии 19
Армия , Уилл Ропер , Рособоронэкспорт , Индия , Китай , Лондон , Москва , Нью-Дели , Великобритания
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