Украина понадеялась на ускоренное вступление в НАТО 

По его словам, из-за войны в Донбассе украинцы ежедневно гибнут за свой «демократический выбор», а потому Украина является «форпостом защиты демократических ценностей».

«Мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что сейчас Украина должна говорить о вступлении в Североатлантический альянс в ежедневном режиме, так как ее уже наделили статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей», а правительство исполняет все необходимые для ассоциации требования.

«Членство в НАТО — наша цель», — заключил чиновник.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил , что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления страны в НАТО. Он заявил, что хоть в настоящее время у стран-членов Североатлантического альянса существуют дискуссии о будущем Киева в составе блока из-за территориальных вопросов, однако серьезных проблем для интеграции они не создадут.