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Украинские инженеры начали испытания боевой машины-амфибии с возможностью езды под водой 

Ferra.ru 2 часа назад
На Украине начали испытания боевой машины-амфибии
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о тестировании новейшей боевой машины Storm. Её разработкой занимается группа украинских инженеров, а представили новинку на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.
Экспериментальная десантная бронемашина является совместной разработкой инженеров из Украины и компании STREIT Group (ОАЭ). На сайте Highland Systems сообщается, что в Storm установлена электрическая силовая установка. С её помощью боевая единица способна проработать в гибридном режиме от 18 до 36 часов. От батареи же она может прослужить от 1,5 до 3,5 часов.
На суше бронемашина способна разогнаться до 140 км/ч, в то время как в воде скорость снижается до 30 км/ч. При этом это всё ещё в 2-3 быстрее, чем у решения конкурентов.
Сообщается, что корпус Storm надёжно защищён не только от пуль, но также от мин и СВУ. Разработчики заявляют, что их устройство можно переоснастить. В результате из БМД можно сделать полностью автономный беспилотник.
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Комментарии
Армия , Абу-Даби , ОАЭ
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