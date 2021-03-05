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Москва

Большинство жителей РФ считают службу в армии школой жизни 

ИА Regnum 1 час назад
Россияне сочли службу в армии школой жизни
Фото: РИА Новости
Большинство жителей России (67%) уверены, что срочную службу в армии школой жизни, 23% считают потерянными годами, приводит данные Фонд «Общественное мнение».
По мнению 59% опрошенных, каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. У 39% мнение, что молодые люди должны иметь право самостоятельно решать, служить ему в армии или нет.
В последнее время отмечают рост престижа профессии военного 45% респондентов. Не замечают увеличение престижа военных специальностей 31%. Заявили, что снижается 10% опрошенных.
Опрос проведен 12−14 февраля 2021 года среди 1000 граждан старше 18 лет в 53 субъекта РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, среди военнослужащих — 80%.
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Армия , Фонд "Общественное мнение"
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