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В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии 

Российская Газета и ещё 1 37 минут назад
В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии
Фото: РИА Новости
Если студенты-бакалавры переходят на специалитет, отсрочка от армии для них должна сохраниться. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР.
Согласно документу, текст которого цитирует ТАСС, отсрочка останется в случае перевода студента на другую образовательную программу высшего образования. Как сообщают авторы, право на нее есть у тех, кто перешел с одной образовательной программы на другую в рамках одной образовательной организации. Однако это правило работает только в том случае, если общий срок отсрочки в результате не вырос или увеличился не более чем на один год. "На практике имеется большое количество случаев, в том числе доходящих до судебного разрешения дела, связанных с призывом на военную службу в случае смены высшего уровня образования — бакалавриата — на высший уровень образования — специалитет", — указали инициаторы.
Таким образом, при переводе обучающегося с бакалавриата на специалитет (или наоборот) право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающегося утрачивается, резюмировали депутаты. Они предлагают прописать недопустимость отказа в предоставлении отсрочки в таких случаях, что будет являться гарантией конституционного права гражданина на получение образования, считают авторы.
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Комментарии
Армия , Госдума , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Москва
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