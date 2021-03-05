В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии 

Если студенты-бакалавры переходят на специалитет, отсрочка от армии для них должна сохраниться. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР

Согласно документу, текст которого цитирует ТАСС , отсрочка останется в случае перевода студента на другую образовательную программу высшего образования. Как сообщают авторы, право на нее есть у тех, кто перешел с одной образовательной программы на другую в рамках одной образовательной организации. Однако это правило работает только в том случае, если общий срок отсрочки в результате не вырос или увеличился не более чем на один год. "На практике имеется большое количество случаев, в том числе доходящих до судебного разрешения дела, связанных с призывом на военную службу в случае смены высшего уровня образования — бакалавриата — на высший уровень образования — специалитет", — указали инициаторы.

Таким образом, при переводе обучающегося с бакалавриата на специалитет (или наоборот) право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающегося утрачивается, резюмировали депутаты. Они предлагают прописать недопустимость отказа в предоставлении отсрочки в таких случаях, что будет являться гарантией конституционного права гражданина на получение образования, считают авторы.