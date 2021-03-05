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США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 

Российская Газета 1 час назад
ВВС США опубликовали фото прототипа временного укрытия для нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Быстровозводимый тент планируется использовать вне стационарных авиабаз.
По размерам бетонных плит аэродрома и стоящих рядом автомобилей энтузиасты авиатехники быстро вычислили длину и ширину укрытия, а затем и примерные габариты самолета. Получилось, что B-21 имеет фюзеляж длиной порядка 15 метров и размах крыла 42 м. Это значительно меньше размеров B-2 Spirit: 21 и 52 метра, соответственно.
Официальные технические характеристики B-21 засекречены, до сих пор не опубликовано ни одного реального изображения самолета — только рендеры. По данным из открытых источников, Northrop Grumman с 2019 года строит опытный образец Raider на заводе в Калифорнии. Его первый полет запланирован на 2022 год.
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B-21 должен стать экономичной альтернативой B-2. Самый дорогой самолет в истории проиграл гонку технологий с советской/российской ПВО.
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Армия , Видео , США
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