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Американскому F-15E из-за России добавили новую задачу 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
Американскому F-15E из-за России добавили новую задачу
Фото: Aaron Allmon / AP
Истребителю четвертого поколения Военно-воздушных сил (ВВС) США F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The Drive.
Согласно американскому изданию, быстрая переброска при помощи F-15E Strike Eagle боеприпасов, оснащенных оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), позволит снизить зависимость стелс-истребителей от военных аэродромов, которые «все больше подвергаются риску со стороны потенциальных противников вроде Китая и России».
The Drive пишет, что один F-15E Strike Eagle способен переносить до 15 бомб с JDAM, которые на удаленных площадках могут быть переданы F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
В июле 2020 года The Drive, ссылаясь на лекцию летчика-испытателя Рэнди Гордона, написало, что сброс истребителем F-22 Raptor 450-килограммового корректируемого боеприпаса GBU-38/B JDAM сопровождается автоматическим перемещением топлива в переднюю часть самолета для балансировки центра тяжести боевой машины.
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Армия , Рэнди Гордон , Китай
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