Американскому F-15E из-за России добавили новую задачу 

Истребителю четвертого поколения Военно-воздушных сил (ВВС) США F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, быстрая переброска при помощи F-15E Strike Eagle боеприпасов, оснащенных оборудованием Joint Direct Attack Munition (JDAM), позволит снизить зависимость стелс-истребителей от военных аэродромов, которые «все больше подвергаются риску со стороны потенциальных противников вроде Китая и России».

The Drive пишет, что один F-15E Strike Eagle способен переносить до 15 бомб с JDAM, которые на удаленных площадках могут быть переданы F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.