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Ресурс Avia.pro: развертывание С-400 в Белоруссии абсолютно невыгодно для России с военной точки зрения 

Аргументы Недели 4 часа назад
Развертывание С-400 в Белоруссии назвали невыгодным для России
Фото: РИА Новости
Развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 на белорусской территории является абсолютно невыгодным для Российской Федерации шагом. Такое мнение высказано в материале, размещенном в сети.
В январе текущего года появилась информация о том, что ПВО Белоруссии перевооружат на С-400. Авторы сайта Avia.pro полагают, что развертывание данных систем в соседней стране абсолютно невыгодно для Москвы с военной точки зрения. Как отмечается в процитированной публикации, существует опасность того, что постоянное активное сканирование воздушного пространства комплексами выдаст их секреты Североатлантическому альянсу. При этом граничащие с Белоруссией государства НАТО — Польша, Литва и Латвия — смогут на регулярной основе задействовать свои средства радиотехнической разведки с целью выявления особенностей работы С-400.
Ранее сегодня тот же самый портал предположил, что российская система РЭБ могла сбить в Сирии одну из самых неуязвимых ракет Израиля Delilah.
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Комментарии
Армия , НАТО , Латвия , Литва , Москва , Польша
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