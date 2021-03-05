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Москва

Видео действий мотострелков на БМП 2М 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало новое видео.
"В Сибири мотострелки на модернизированных БМП-2М уничтожили условного противника из штатного вооружения боевых машин, а также из гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в описании ролика.
БМП-2М — это советская и российская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Основное вооружение — автоматическая 30-мм пушка 2А42, изготовляемая в Туле.
Армия , Видео , Министерство обороны
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