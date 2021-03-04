При крушении вертолета в Турции погиб генерал

Все новости на карте

Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе, сообщил глава регионального отделения в Элязыге националистической Партии национального движения Семих Ышыквер.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении погибли турецкие военные, в том числе генерал сухопутных войск.

«Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе», — написал Ышыквер в Twitter, передает РИА «Новости».