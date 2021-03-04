Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

При крушении вертолета в Турции погиб генерал сухопутных войск 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
При крушении вертолета в Турции погиб генерал
Фото: Reuters
Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе, сообщил глава регионального отделения в Элязыге националистической Партии национального движения Семих Ышыквер.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении погибли турецкие военные, в том числе генерал сухопутных войск.

«Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе», — написал Ышыквер в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате крушения военного вертолета типа Cougar на востоке Турции.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кремль прокомментировал вопрос ликвидации химоружия Кремль прокомментировал вопрос ликвидации химоружия В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar
Армия , РИА Новости , Битлис , Турция , Элязыг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение