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«Армата» начнет поступать в войска в 2022 году 

Российская Газета 1 час назад
«Армата» начнет поступать в войска в 2022 году
Фото: РИА Новости
Поставки в войска новейшей техники на платформе "Армата", а также начинающийся в апреле весенний призыв в армию стали главными темами селекторного совещания в Минобороны России.
Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что боевые машины, созданные на основе опытно-конструкторской работы "Армата", занимают лидирующие позиции во многих рейтингах. Сейчас проходят государственные испытания этих машин. Уже в 2022 году технику на платформе "Армата" планируют поставлять в войска. Так, по словам министра, в армию направят опытно-промышленную партию танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16.
Также на совещании был обсужден вопрос весеннего призыва, который стартует 1 апреля. По словам Шойгу, весной-летом этого года в Вооруженные силы планируется отправить 122 тысячи новобранцев. В военном ведомстве понимают, что призыв идет на фоне эпидемии коронавируса. Поэтому меры безопасности на пунктах сбора и военкоматах принимаются беспрецедентные.
За основу был взят опыт прошлого года. Тогда все военкоматы были укомплектованы необходимыми медицинскими средствами. В пунктах сбора и отправки призывников соблюдался строгий масочный контроль. Кроме того, проводилась усиленная дезинфекция. Также призывникам выдавались средства индивидуальной защиты, а прибыв в воинские части, новобранцы проходили двухнедельный карантин.
Шойгу отметил, что накопленный опыт необходимо использовать и в 2021 году.

"Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва", — заявил Шойгу.

Он добавил, что к работе по призыву необходимо допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19.
Говоря о ситуации с коронавирусом в армии Шойгу рассказал, что сейчас на стационарном лечении находится менее четырехсот военнослужащих.
Кроме того, по словам министра, на сегодня вакциной от COVID-19 привито более трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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