Пригород Донецка обстреляли из «Градов» 

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В четверг, 4 марта, армия Украины провела обстрел северного пригорода Донецка . Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР (СЦКК).

Удары были нанесены из 120-мм минометов в окрестностях бывшего аэропорта города. Всего выпущено восемь мин.

«Обстрел был в 07.52 по местному времени. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Опытное, расположенного возле Авдеевки», — пишет Донецкое агентство новостей.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.