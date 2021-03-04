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Пригород Донецка обстреляли из «Градов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Пригород Донецка обстреляли из «Градов»
Фото: © СЦКК ДНР
В четверг, 4 марта, армия Украины провела обстрел северного пригорода Донецка. Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР (СЦКК).
Удары были нанесены из 120-мм минометов в окрестностях бывшего аэропорта города. Всего выпущено восемь мин.

«Обстрел был в 07.52 по местному времени. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Опытное, расположенного возле Авдеевки», — пишет Донецкое агентство новостей.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.
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Армия , Авдеевка , Донецк
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