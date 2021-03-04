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Бывший президент Армении предсказал новую войну в Карабахе 

Lenta.ru 14 минут назад
Армении предсказали новую войну в Карабахе
Фото: РИА Новости
Бывший президент Армении Роберт Кочарян предсказал новую войну за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном из-за несправедливых итогов последнего конфликта, пишет «Sputnik Армения».
По его словам, унизительные для Армении положения трехстороннего заявления от 10 ноября — следствие провала политики армянских властей, а не Минской группы ОБСЕ. Политик подчеркнул, что эта площадка нужна Еревану, однако в будущем могут появиться триггеры, способные разжечь войну в регионе с новой силой.

«Мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго», — заявил Кочарян.

В качестве примера он привел невыгодные для Германии итоги Первой мировой войны, закрепленные в Версальском договоре. Они, по мнению политика, стали одной из причин развязывания Второй мировой войны в 1939 году.

«Нужно найти политическое решение. И если в Азербайджане будут считать, что они решили карабахскую проблему, то это будет означать обратное, даже несмотря на сегодняшние лучшие позиции», — заключил бывший глава государства.

Ранее Кочарян предложил действующему политическому руководству Армении встать на колени перед народом и застрелиться. По его мнению, только так политики смогут избавиться от того унижения, что довелось пережить армянам после потери территорий в Нагорном Карабахе.
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В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
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Армия , Роберт Кочарян , ИА Sputnik
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