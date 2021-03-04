Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Шойгу рассказал о ситуации с COVID-19 в Вооруженных силах России 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Шойгу рассказал о ситуации с COVID-19 в Вооруженных силах России
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, благодаря своевременно принятым мерам в ВС удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках. Это помогло заметно уменьшить число заболевших коронавирусом.

"За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция", — уточнил министр.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Газета.Ru: последние новости
Названы первые характеристики российских аналогов "Мистралей" Названы первые характеристики российских аналогов "Мистралей" В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин пнул старушку на костылях
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение