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Москва

«Это война»: Кравчук призвал ВСУ открывать огонь по ДНР 

Артём Кульша 32 минуты назад
Вооруженные силы Украины зеркально ответят на открытие огня со стороны противника в Донбассе. Об этом глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил изданию «Суспільне».
Он обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей и пригрозил, что если они продолжат делать это, ВСУ будут отвечать адекватно — зеркально.

«У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил Кравчук.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции Донецкой народной республики рассказали, что с временных огневых позиций в населенном пункте Водяное на Мариупольском направлении служащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ выпустили 100 мин из 82-миллиметрового миномета по району населенного пункта Ленинское.
Кравчук объяснил обострение в Донбассе
Также там сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
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Армия , Видео , Леонид Кравчук
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