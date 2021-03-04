«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил украинский политик.