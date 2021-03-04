Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук вновь призвал ВСУ к зеркальным ответам на огонь со стороны народных республик Донбасса. Его слова 4 марта приводит издание «Суспільне Новини».
Накануне военнослужащие ДНР получили разрешение наносить упреждающие удары по позициям украинских силовиков, ведущих обстрел прифронтовых поселков республики.
Кравчук назвал это заявление угрозой для режима прекращения огня и Минских соглашений.
«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил украинский политик.
Леонид Кравчук и раньше призывал украинских военных отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.