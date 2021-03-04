США показали «прорыв» российского С-400

Американская компания Lockheed Martin показала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Speed Racer. Видео крупнейшей военно-промышленной компании в мире и главного подрядчика Пентагона появилось в YouTube.

Беспилотник Speed Racer является разработкой секретного подразделения Skunk Works компании, при его изготовлении была применена технология цифрового двойника. Летательный аппарат может использоваться для прорыва вражеских систем ПВО, в том числе российской С-400 «Триумф» и китайской HQ-9, а также для атаки на командные штабы противников.