Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США показали на видео БПЛА для «прорыва» российского С-400 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
Американская компания Lockheed Martin показала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Speed Racer. Видео крупнейшей военно-промышленной компании в мире и главного подрядчика Пентагона появилось в YouTube.
Беспилотник Speed Racer является разработкой секретного подразделения Skunk Works компании, при его изготовлении была применена технология цифрового двойника. Летательный аппарат может использоваться для прорыва вражеских систем ПВО, в том числе российской С-400 «Триумф» и китайской HQ-9, а также для атаки на командные штабы противников.

«Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника», — сообщает журнал Popular Mechanics.

Армия , Видео , Оружие , США , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
04:54
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
Наука и техника
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
00:26
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
Наука и техника
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
03:04
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
Наука и техника
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
01:35
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
Общество
Видео с пьяным водителем, подъехавшим к инспектору
00:30
Видео с пьяным водителем, подъехавшим к инспектору
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение