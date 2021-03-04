Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Американцы назвали российский танк Т-90М «монстром» 

Инвест-Форсайт 4 часа назад
Американцы назвали российский танк Т-90М «монстром»
Фото: РИА Новости
Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С», танк Т-90А и боевая машина пехоты БМП-3 (слева направо) на командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Алексей Куденко / РИА НовостиРоссийский танк Т-90М является монстром, который ежедневно становится опаснее. Об этом заявило американское издание The National Interest.
Американские журналисты отмечают, что новый танк является модернизированной версией танка Т-90. Новый танк получил множество «апгрейдов». Например, была обновлена башня танка. Теперь у танка на ней установлена новая система управления огнем, модернизированная пушка. Также у танка будет новый двигатель, в котором будет больше лошадиных сил. В США пришли к выводу, что танк стал не только быстрее, но и живучее, а также более смертоносным.
«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что Россия показала первый в мире плавающий танк. Он уже успешно прошел испытания на море. Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс. Дзене»
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Инвест-Форсайт: последние новости
В России появится новый дорожный знак В России появится новый дорожный знак Эксперт объяснил, почему люди молчат в трубку телефона Эксперт объяснил, почему люди молчат в трубку телефона Мошенники обманывают россиян под видом «выплат с Госуслуг» Мошенники обманывают россиян под видом «выплат с Госуслуг»
Комментарии
Армия , Алексей Куденко , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин хотел взорвать энергообъект
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение