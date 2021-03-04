Американцы назвали российский танк Т-90М «монстром» 

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С», танк Т-90А и боевая машина пехоты БМП-3 (слева направо) на командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Алексей Куденко / РИА НовостиРоссийский танк Т-90М является монстром, который ежедневно становится опаснее. Об этом заявило американское издание The National Interest.

Американские журналисты отмечают, что новый танк является модернизированной версией танка Т-90. Новый танк получил множество «апгрейдов». Например, была обновлена башня танка. Теперь у танка на ней установлена новая система управления огнем, модернизированная пушка. Также у танка будет новый двигатель, в котором будет больше лошадиных сил. В США пришли к выводу, что танк стал не только быстрее, но и живучее, а также более смертоносным.

«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что Россия показала первый в мире плавающий танк. Он уже успешно прошел испытания на море. Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс. Дзене»