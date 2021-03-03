Россия обвинила Украину в усилении конфликта в Донбассе 

Украина свела на нет большую часть достигнутых договоренностей по перемирию в Донбассе и усиливает напряженность в этом регионе. Такое заявление сделал постоянный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов по итогам ее заседания.

По словам Грызлова, наблюдатели фиксируют стягивание украинских войск в жилые районы Донбасса, а также новые обстрелы.

Постпред призвал Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР сесть за стол переговоров для решения проблемы в регионе. Кроме того, по словам Грызлова, Киев должен возобновить экономические связи с регионом.

Он назвал полноценный диалог между сторонами конфликта единственно верным решением проблемы в регионе, некоторые районы которого с 2014 года перестали быть управляемыми украинской властью.