США собирались топить российские корабли у Сирии

Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщает Fox News.

В апреле 2018 года субмарина, находившаяся в Средиземном море, запустила шесть ракет "Томагавк" по территории Сирийской Арабской Республики.

"Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе", — говорится в сообщении.

Одна из точек, откуда запускали "Томагавки", на самом деле была ловушкой: в действительности американские военные не наносили оттуда ударов по Сирии. Однако ответные действия российского ВМФ по этой приманке также стали бы поводом для ответа со стороны США, уточняет телеканал.