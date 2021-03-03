Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
США собирались топить российские корабли у Сирии
Фото: РИА Новости
Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщает Fox News.
В апреле 2018 года субмарина, находившаяся в Средиземном море, запустила шесть ракет "Томагавк" по территории Сирийской Арабской Республики.

"Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе", — говорится в сообщении.

В США призвали Россию «уничтожить программу химоружия»
Одна из точек, откуда запускали "Томагавки", на самом деле была ловушкой: в действительности американские военные не наносили оттуда ударов по Сирии. Однако ответные действия российского ВМФ по этой приманке также стали бы поводом для ответа со стороны США, уточняет телеканал.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Последние новости
Умер актер из сериала "Сваты" Иван Марченко Умер актер из сериала "Сваты" Иван Марченко Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Ученые выяснили, у кого не бывает рака Ученые выяснили, у кого не бывает рака
Армия , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение