Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России усилят охрану силовиков и их семей 

Газета.Ru и ещё 4 16 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил о работе над законопроектом о защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз в социальных сетях в интернете, передает «Интерфакс».
По его словам, государство будет создавать достойные условия службы в органах внутренних дел, а также повышать уровень правовой и социальной защищенности сотрудников. Путин уточнил, что те, кто пытается помешать или агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников МВД, будут наказаны по всей строгости закона.

«Кроме того, активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях», — сообщил президент на итоговой коллегии МВД РФ.

В ходе коллегии Путин также оценил работу правоохранителей в 2020 году.
Газета.Ru: последние новости
В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше США запретят оборонный экспорт в Россию США запретят оборонный экспорт в Россию
Армия , Видео , Владимир Путин , МВД , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
01:24
Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19
Политика Общество
Журналист Голунов опубликовал видео своего задержания
00:33
Журналист Голунов опубликовал видео своего задержания
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение