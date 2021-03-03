Минобороны объявило тендер на закупку ракет на 9 млрд рублей 

Министерство обороны России разместило на сайте госзакупок два тендера на покупку авиационных неуправляемых ракет С-8КОМ на общую сумму 8,99 млрд рублей.
Согласно материалам госзакупок, стоимость контракта составляет 8,518 млрд рублей миллиарда рублей, при этом она разбита по годам. Так, на текущий год заложены 500 000, на 2022 год — почти 4 миллиарда, на 2022-й — 4,2 миллиарда рублей.
Вторая закупка на 472 млн рублей также разделена по годам. На 2021 год заложен 151 млн рублей, на 2022 год — 182 млн, а на 2023 — 138 млн рублей.
При этом источником финансирования указан федеральный бюджет.
«Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», — подчеркивается в материалах.
С-8КОМ калибра 80 мм предназначена для поражения бронированной, легкобронированной, небронированной боевой техники и живой силы с воздуха.
«Рамблер» писал, что ранее власти Хабаровского края разместили на сайте госзакупок новый тендер на охрану врио губернатора Михаила Дегтярева, стоимость контракта составляла 4,78 млн рублей.