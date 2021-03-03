Минобороны объявило тендер на закупку ракет на 9 млрд рублей 

Согласно материалам госзакупок, стоимость контракта составляет 8,518 млрд рублей миллиарда рублей, при этом она разбита по годам. Так, на текущий год заложены 500 000, на 2022 год — почти 4 миллиарда, на 2022-й — 4,2 миллиарда рублей.

Вторая закупка на 472 млн рублей также разделена по годам. На 2021 год заложен 151 млн рублей, на 2022 год — 182 млн, а на 2023 — 138 млн рублей.

При этом источником финансирования указан федеральный бюджет.

«Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», — подчеркивается в материалах.

С-8КОМ калибра 80 мм предназначена для поражения бронированной, легкобронированной, небронированной боевой техники и живой силы с воздуха.