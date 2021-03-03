Американская база в Ираке подверглась обстрелу 

Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.
По данным канала, десять ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются, передает ТАСС.
Ранее США нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.