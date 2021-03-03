Американская база в Ираке подверглась обстрелу 

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Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.

По данным канала, десять ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются, передает ТАСС